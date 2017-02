Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Telenor advarer mot falsk epostfaktura SVINDEL: Mange har mottatt denne eposten tirsdag. Det er en såkalt phishing-mail og kommer ikke fra Telenor, noe selskapet selv varsler om. (Foto: SCREENSHOOT/NTB SCANPIX) annonse – Slett den eller rapporter som spam! 07.02.2017 kl 09:50 (Oppdatert 10:56)

NTB Svindlere forsøker å lure bedrifter og privatpersoner med fakturaer som tilsynelatende er fra Telenor. Nå advarer selskapet folk mot å åpne epostene. «Advarsel! Denne er ikke fra Telenor, men fra svindlere som vil ha info eller installere skadevare. Slett den eller rapporter som spam», skriver telegiganten i en Twitter-melding der et eksempel på en av de falske epostene er vedlagt. De falske fakturaene er veldig profesjonelt laget og ser ut til å være fra Telenor. Avsenderen er epost@telnor.no, men flere steder i epostene er det koblinger til teleselskapets egne nettsider. Stadig proffere Tidligere i år har Telenor advart mot at datakriminelle blir stadig proffere. Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017. - I 2016 så vi en økt profesjonalisering av organisert datakriminalitet, og salget av avansert skadevare på et grått/sort marked er blitt til milliardbutikk, sa sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor til NTB i januar. (NTB) annonse