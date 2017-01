Telemark: Fjellklatrer falt 30 meter og brakk begge bena

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Martin Øyvang (Varden)

Tlf: 35 54 32 03 Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til melding om en ulykke på Rjukan. – Tinn brannvesen er ute på en klatreulykke, opplyser 110 Telemark på Twitter. Falt 30 meter Litt senere mandag ettermiddag opplyser politiet at det er snakk om en alvorlig fallulykke ved Gaustatoppen. – Det er en fjellklatrer som har falt 30 meter ned i bakken på nordsiden av Gaustatoppen. Han har brukket begge bena, sier operasjonsleder Gier Kastmo i Sør-Øst politidistrikt. Hentes av helikopter Politiet satte umiddelbart i gang en aksjon for å få reddet mannen ut. – Et Sea King-helikopter er tilkalt og i tillegg er mannskaper fra Røde Kors og politiet på vei inn til stedet med snøscooter, sier Kastmo og legger til at mannen er alvorlig skadet. Omstendighetene rundt ulykken kjenner politiet foreløpig ikke til. – Det er uklart hvor mange som klatret i området, sier Kastmo. Artikkelen oppdateres!

