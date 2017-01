Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Telefonstorm etter FM-slukking – slik får du flere DAB-kanaler FØRST I VERDEN: Lytterne i Nordland ble onsdag verdens første heldigitale radiobrukere da det riksdekkende FM-nettet ble slått av til fordel for DAB +. (Foto: NTB scanpix) Dette er DAB Digital Audio Broadcasting (DAB), på norsk digital lydkringkasting, er en europeisk standard for digitalradio som skal erstatte dagens FM-sendinger.

Standarden krever nytt mottakerutstyr (DAB-radioer).

FM-nettet ble tatt i bruk i Norge i 1954.

I 1995 startet NRK prøvesendinger med DAB som gir plass til flere kanaler.

En oppgradert versjon av DAB, kjent som DAB+, ble lansert internasjonalt i 2007, og ble tatt i bruk i Norge fra 2010. DAB+ gir plass til flere radiokanaler, rom for flere tilleggstjenester. DAB+ fungerer ikke på gamle DAB-radioer.

NRK og andre landsdekkende radiostasjoner ønsket raskest mulig overgang til DAB+ for å spare penger.

De ble bønnhørt i 2015 da regjeringen vedtok at Norge som foreløpig eneste land, skal stenge FM-nettet i løpet av 2017. Slukkingen av FM-nettet ble innledet i Nordland onsdag 11. januar klokken 11.11.

Det vil fortsatt være mulig å høre lokalradio på FM-nettet etter at hovednettet er slukket. (©NTB) Slukkingen av FM-nettet i Nordland onsdag skapte telefonstorm til NRK. Du må oppdatere på nytt for å få inn de nye DAB-kanalene. 11.01.2017 kl 12:23 (Oppdatert 12:35)

Bjørn Atle Eide

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 NTB Omleggingen av FM-nettet til DAB startet klokken 11.11 onsdag. Men selv før slukkingen startet fikk kanalen telefoner fra radiolyttere, ifølge Dagbladet. Årsaken er at mange våknet til tause radioer onsdag. Årsaken er at flere av NRKs kanaler natt til onsdag ble flyttet fra riksblokka til regionblokka. Folk ble derfor nødt til å søke opp kanalene på nytt. LES OGSÅ: Dette endrer seg i 2017: Dyrere bensin, DAB-tvang, og fristilt kirke NRKs publikumsservice har styrket staben for å kunne håndtere pågangen fra lytterne. – En ting er at FM-nettet slukkes i Nordland. Vi tror også mange ellers i landet vil ta kontakt når de oppdager at de har mistet noen av sine NRK-kanaler, sier Carina Berge, leder av NRKs publikumsservice, til Aftenposten. For selv om det fortsatt er mange måneder igjen før FM-nettet stenges over hele landet, skjer det tekniske grep som rammer mange DAB-lyttere. Overgangen til DAB markerer et av de største teknologiskiftene Norge har opplevd på svært mange år. Norge blir verdens første land med heldigitale radiosendinger. Dette er slukke-planen FM-nettet slukkes etter følgende tidsplan: 11. januar 2017: Nordland fylke. 8. februar 2017: Trøndelag og Møre og Romsdal. 26. april 2017: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. 21. juni 2017: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. 20. september 2017: Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus. 13. desember 2017: Troms og Finnmark.