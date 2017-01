Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tekniske problemer på Agderpostens trykkeri AGDERPOSTEN ER FORSINKET: Tekniske problemer ved Agderpostens trykkeri, natt til lørdag, har skapt store forsinkelser. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Agderpostens trykkeri har hatt store tekniske problemer under trykkingen av lørdagsavisen. Aviser til Vest-Agder, Lillesand og Setesdal har derfor ikke kommet til abonnentene. 14.01.2017 kl 09:29 (Oppdatert 09:33)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Agderpostens trykkeri opplyser at de tekniske problemene har skapt forsinkelser med lørdagsavisen til abonnentene i Vest-Agder, Lillesand og Setesdal. Disse abonnentene vil derfor ikke få lørdagsavisen før til mandag. De tekniske problemene har også skapt forsinkelser med lokale ruter, men disse avisene skal være kommet frem innen klokken 10 lørdag formiddag. annonse