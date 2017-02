Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Te som har vært anbefalt til barn kan være kreftfremkallende URT: Fennikel er en urt som brukes både i matlaging og i tørket form som te. (Foto: SCANPIX) Gravide, ammende og foredre med kolikkbarn advares mot å fennikel-te. til kolikkbarn. 02.02.2017 kl 11:19

Liv Ekeberg

Foreldre med kolikkbarn har i mange år blitt anbefalt av fagmiljøer og flere apotekkjeder å gi te med fennikel til barnet. Te laget av urteplanten hjelper mot luft i magen, og har derfor vært brukt både av den som ammer og som te direkte til barnet for å minske luftveissmerter. Men nå går Relis, et uavhengig legemiddelinformasjonssenter, ut og advarer mot dette, skriver Dagens Medisin. De som ammer bør avstå Også Ammehjelpen fraråder nå mot bruk av teen. Bakgrunnen er europeiske legemiddelmyndigheten EMA har frarådet fennikelte til barn under fire år. Urteplanten fennikel inneholder estragol, som man mistenker at kan være kreftfremkallende. – Det er ikke påvist krefttilfeller hos noen på grunn av dette, men det er påvist i dyrestudier. Derfor bør man begrense inntaket av dette til sårbare grupper som spedbarn. Når man ikke vet hva som er sikker dose, bør man ikke anbefale inntak av dette, sier Tone Westergren, seksjonsleder ved Relis og spesialist i sykehusfarmasi, til magasinet. Advarte allerede i 2014 EMA advarte mot bruken allerede i 2014. Norske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette spørsmålet, men Det svenske Livsmedelverket la ut en advarsel i fjor. Westergren understreker at det ikke er påvist skader hos barn. Men hun understreker at foreldrene som har gitt mye te til barnet ikke trenger å få panikk: Det er ikke påvist skader hos noen barn, men dette er mer et «føre var-prinsipp» på grunn av teoretisk skadelige effekter. EMA fraråder også gravide og ammende mot estragol. Relis jobber videre for å utrede dette.