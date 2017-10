Tatt med elektrosjokkvåpen – gikk løs på politibil

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

ELEKTROSJOKKVÅPEN: Illustrasjonsfoto av en eldre Taser-modell. Hvilken type arendalitten bar med seg, vites ikke. (Foto: NTB scanpix) Personen som ble pågrepet ved et utested i Arendal sentrum fikk litt å svare for. 21.10.2017 kl 10:26

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken ett natt til lørdag loggførte Agder-politiet pågripelsen av en person i Arendal sentrum. Vedkommende var i besittelse av et elektrosjokkvåpen, skal ha kommet med trusler og utført skadeverk på politibilen. Arresten på Stoa ble neste stopp. LES OGSÅ 16 fikk UP-bot: Dette har politiet jobbet med fredag For øvrig hadde Agder-politiets patruljer en relativt rolig natt, ifølge operasjonsleder på Twitter. – En del ordensrelaterte forhold, men ingen alvorlige skader. Tre personer er kjørt politiarresten. Videre har politiet patruljert som del av vær-beredskapen: Det fryktes en ny flom i helgen. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

