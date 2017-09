Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tatt med 1,84 i promille: – Han var full som et øsekar TATT: Mannen på 65 år ble tatt med 1,85 i promille da han ble stoppet utenfor Barbu brygge av politiet. Han ble målt til nesten 2 i promille og var det man på godt norsk kaller drita full. 17.09.2017 kl 23:15 (Oppdatert 17.09.2017 kl 23:18)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 – Skremmende, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt til Agderposten. 1,84 i promille Det var søndag kveld ved 22-tiden politiet ble tipset om en godt voksen mann som forsøkte å kjøre sin 24-foter Nidelv i Arendals indre havn. – Barbu brygge: Mann på 65 år anmeldes for promillekjøring med båt. Hadde 1,84 i promille, lød meldingen fra politiet. Full som et øsekar – Selv om det er lite båt på vannet for tiden, er ikke dette bra. Han var de jeg vil kalle full som et øsekar. – Hvordan kom dere over mannen? – Vi ble tipset, og det var en ikke vanskelig å finne ham i nærheten av Barbu brygge i Arendal. Han hadde reist ut fra Pollen og var fortsatt i sin Nidelv 24 da patruljen ankom Barbu, sier Klausen.

