Tatt i 80 km/t i 50-sonen – med promille
En bilfører ble stoppet med promille under en trafikkontroll i Grimstad onsdag kveld. 31.05.2017 kl 20:08



Politiet avholdt trafikkontroll på Fjæreveien i Grimstad onsdag kveld.

Klokken 20.00 stoppet de en bil som kjørte langt over lovlig hastighet.

– En person stoppet for å ha kjørt 78 km/t i 50-sonen, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.

Det var ikke det eneste de hadde å utsette på bilisten.

– Sjåføren var beruset. Blåste til 0.68 i promille, opplyser politiet.

Bilisten blir anmeldt for både å ha kjørt for fort, og for å ha kjørt med promille.