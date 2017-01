Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tatt i 148 kmt i 100-sonen i natt annonse Det har vært en rolig natt for politiet i Aust-Agder natt til søndag. 29.01.2017 kl 07:30 (Oppdatert 07:31)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Agder politidistrikt melder søndag morgen kun om tre hendelser i Aust-Agder lørdag kveld og natt til søndag. Hittet hund Klokka 22.30 lørdag kveld fikk politiet melding fra en person som hadde funnet en hvit bulldog-liknende hund på Birkenlund i Arendal. - Eier kan kontakte politiet på telefonnummer 02800, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Ungdomsfest ute av kontroll Like etter midnatt, nærmere bestemt klokken 00.07, rykket politiet ut til Kvernhusveien i Arendal etter meldinger om en fest som hadde eskalert. - Ungdomsfest ute av kontroll og politiet må ordne opp. Det vil si at vi avslutter festen og sier takk for i kveld, skriver operasjonsleder på Twitter. Tatt i 148 kmt Klokken 00.22 stopper Utrykningspolitiet (UP) en 19 år gammel mann bak rattet på en bil som kjører ulovlig fort på E18 i Lillesand. - UP anmelder mann på 19 år for å ha kjørt 148 kmt i 100-sone, opplyser operasjonsleder. 19-åringen fikk førerkortet beslaglagt på stedet. Mer i Vest-Agder I vestlige deler av Agder har det vært litt mer travelt for ordensmakten natt til søndag. I tillegg til flere tilfeller av ordensforstyrrelser, promillekjørere og fyll måtte politiet også rykke ut til fergekaia på et litt uvanlig oppdrag. - Tollvesenet har stanset bil hvor det ble forsøkt innført en kvelerslange. Beslag av slange og det opprettes sak, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. annonse