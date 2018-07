Tatt i 141 km/t på E18 - ble fotgjenger En 59 år gammel mann ble fratatt førerkortet etter å ha blitt tatt i høy fart på E18 i Trolldalen sent søndag kveld. 30.07.2018 kl 07:52

Politiet meldte om episoden kl. 23.15 søndag kveld.

En patrulje fra Utrykningspolitiet (UP) registrerte bilen i 141 km/t på E18 gjennom Trolldalen i Fevikmarka.

Føreren, en 59 år gammel mann hjemmehørende i Møre og Romsdal, ble fratatt førerkortet.

Tok dansker med hasj

Politiet melder ellers at to dansker, begge 25 år, ble tatt for besittelse av henholdsvis 9,7 og 0,2 gram hasj da de ankom Kristiansand med ferga fra Danmark natt til mandag.

Politiet meldte om hendelsen kl. 03.27

- Politiet avhørte mennene og sak opprettes, melder Agder-politiets operasjonssentral på Twitter.

Brann i gapahuk

Politiet og brannvesenet rykket ut til en brann i en gapahuk som tilhører en barnehage i Vennesla natt til mandag.

Ifølge politiet var det plassert en tønnegrill tett på gapahuken, det kan ha medvirket til at den brant ned.

- Sak opprettes, melder politiet.