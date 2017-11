Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tatt hånd om etter lek med ild annonse En mindreårig gutt forsøkte lørdag å tenne på «noe» på veggen til en sjøbod på Tromøy i Arendal. 11.11.2017 kl 17:10

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Hendelsen fant sted lørdag ettermiddag og politiet ble varslet klokken 15.45. – Vi fikk melding om forholdet like før klokken 16.00 lørdag. En mindreårig gutt skal ha forsøkt å tenne på noe på veggen til en sjøbod, melder operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt. Politiet oppretter sak på forholdet. – Gutten er overlatt til sine foresatte, sier operasjonslederen.

