Tatt etter vingling på E18 E18 Rannekleiv: Rannekleiv og E18 ved Rannekleiv i Arendal. Bilen på bildet har ingen ting med saken å gjøre. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Politiet takker vedkommende «som fikk han her av veien før noe alvorlig skjedde». 31.01.2017 kl 08:56

Klokken var 8.21 tirsdag morgen da politiet rykket ut etter melding om en bil som vinglet i veien. Bilen ble stanset på E18 ved Rannekleiv. – Fører fremsto som åpenbart beruset. Bilen taues inn, fører kjøres til legevakta, melder operasjonsleder i Agder-politiet på Twitter. 0821 E18 Brekka: politiet sjekker melding om bil som vingler i veien. Bilen stanset på E18 Rannekleiv i Arendal. Oppdateres — Politiet i Agder (@politiagder) 31. januar 2017 Der rettes også en takk til vedkommende som meldte fra, som i operasjonsleders ord «fikk han her av veien før noe alvorlig skjedde».