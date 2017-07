Tankbilens hjul startet krattbrann ved E18 krattbrann: Kim Larsen fra Josephsens bilberging undersøker tankbilen som begynte å brenne tirsdag ettermiddag. (Foto: Arne Ingmar Eggen) trafikkstans: Trafikken går sakte på stedet, mens brannvesen og øvrige nødetater jobber med å få kontroll på brannen. (Foto: Karoline Nerdalen Darbo) krattbrann: Hjulet som først begynte å brenne (Foto: Arne Ingmar Eggen) krattbrann: Kim Larsen fra Josephsens bilberging undersøker hjulet som startet branntilløpet. (Foto: Arne Ingmar Eggen) Krattbrann E18: Et stort område ved E18 ble svidd av i forbindelse med krattbrannen tirsdag ettermiddag. (Foto: Arne Ingmar Eggen) annonse Det kunne gått så mye verre da en tankbil begynte å brenne på E18 tirsdag ettermiddag. Bortsett fra svidd kratt ved motorveien og redusert trafikk kom alle godt fra hendelsen. 18.07.2017 kl 16:01 (Oppdatert 17:17)

Brannen startet i dekket på en tankbil like før klokken 16 tirsdag ettermiddag. Tankbilen kjørte i østgående retning i ettermiddagsrushet. Siden spredd den seg til terrenget rundt E18 ved Lunnerød i Arendal.

Nødetatene meldte raskt at de hadde fått slukket dekket til tankbilen, før de etter hvert også fikk kontroll over krattbrannen som hadde utartet seg. Den skal klokken 1545 være slukket.

Bilberging var på stedet og vurderte om tankbilen kunne flyttes uten at den måtte tømmes for drivstoff. Det kunne den, og tankbilen blir eskortert av politiet til biltilsynet for undersøkelser.

Det ble lenge meldt om trafikkale problemer på E18 som følge av brannen. Politiet slapp trafikken forbi i begge retninger med redusert hastighet og var i perioder tvunget til å stanse feltet fullstendig.

– Trafikken går sakte og det er mye hjelpemannskap på motorveien. Det lukter tydelig svidd, sier reporter i Agderposten Karoline Nerdalen Darbo, som kjørte forbi stedet like etter klokken 16.

Klokken 16.55 er begge kjøreretninger åpne for trafikk.

