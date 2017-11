Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Taler Frp-høvdingen midt i mot GÅR MOT HAGEN: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen taler Frp-høvding Carl I. Hagen midt i mot og mener han som aktiv politiker ikke skal bli valgt inn i Nobelkomiteen. (Foto: Agderposten/NTB Scanpix) GÅR MOT HAGEN: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen taler Frp-høvding Carl I. Hagen midt i mot og mener han som aktiv politiker ikke skal bli valgt inn i Nobelkomiteen (Foto: Alexander Dahlstrøm Winger) annonse Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen vil ikke at Carl I. Hagen skal bli valgt inn i Nobelkomiteen. 15.11.2017 kl 08:14 (Oppdatert 08:29)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 Overfor Dagens Næringsliv onsdag mener Bruun-Gundersen det ikke vil være riktig å velge Carl I. Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen, både på grunn av Frps tidligere holdning til å velge aktive folkevalgte og den faglige anbefalingen fra Stortingets administrasjon. – Stortingsgruppen bør diskutere grundig om Carl I. Hagen er valgbar, siden Frp har ment at stortingsrepresentanter ikke bør sitte i Nobelkomiteen. Som første vara vil Carl I. Hagen trolig møte på Stortinget flere ganger, slik den forrige varaen gjorde, sier Bruun-Gundersen, til DN. Vil foreslå Hagen Etter det avisen kjenner til, ligger valgkomiteen i Frp an til å foreslå Carl I. Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen. Innstillingen skal etter planen behandles i Frps stortingsgruppe onsdag ettermiddag. Formelt er det Stortingets flertall som avgjør hvem som skal velges til Nobelkomiteen, men sedvane er at partienes egen kandidat får plass. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er overfor DN helt klar på at Frps medlem i den gjeve komiteen må bli Carl I. Hagen. – Og dersom ikke valgkomiteen kommer til å innstille på ham, har jeg varslet at jeg uansett på vårt gruppemøte vil fremme hans kandidatur, sier Tybring-Gjedde. Både Stortingets administrasjon og Nobel-komiteens sekretær advarer om at det kan stå om Nobelkomiteens anseelse og uavhengighet dersom aktive folkevalgte velges inn i komiteen. Vil ha Michaelsen Dersom valgkomiteen går inn for Hagen, vil Bruun-Gundersen vurdere å fremme et alternativt forslag. Overfor DN viser hun til at det er flere navn i Frp som er aktuelle. – Jeg vil mene Åse Michaelsen er et godt valg. Hun har sittet 12 år på Stortinget, men er helt ute av politikken nå. Hun har lagt ned mye arbeid i internasjonale verv, håndterer flere språk og har bred erfaring som vil være nyttig i arbeidet til Nobelkomiteen, sier Bruun-Gundersen til Dagens Næringsliv.

annonse