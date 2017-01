Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Takspot nære ved å antenne håndklær og starte husbrann Branntilløp: Håndklær som hang for nærme en takspot var nære ved å starte husbrann i Høvåg onsdag kveld. (Foto: Illustrasjonsfoto) Brannvesenet måtte rykke ut til en enebolig i Høvåg i Lillesand etter melding om røykutvikling onsdag kveld. 25.01.2017 kl 20:51

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Brannvesenet fikk melding om røykutvikling i et hus i Høvåg ved 19.30-tiden onsdag kveld. Svidde håndklær Det viste seg raskt at det aldri var ordentlig fare på ferde, men det kunne raskt ha blitt det. – Det var rett og slett to håndklær som var hengt opp for nærme takspoten. Huseier oppdaget at det røyk godt fra dem og kontaktet brannvesenet, sier alarmsentraloperatør i Østre Agder brannvesen, Kai Bentzen, til Agderposten. Brannmannskapene fikk røsket med seg de to håndklærne og kastet dem ut på utsiden. Advarer – Etter hva jeg forstår var det aldri åpne flammer, men det var røykutvikling og det ble nokså mye røykluft i huset, sier Bentzen. Brannvesenet hadde raskt kontroll over situasjonen. Selv om det gikk bra denne gangen advarer Østre Agder brannvesen om å sette brennbare ting for nære spotlights. – Det er litt skummelt det der, noen av spotene blir veldig varme og man skal være obs på ikke å henge ting for nærme dem, sier Kai Bentzen. annonse