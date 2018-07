Synspunkt: – Det er merkelig med alle syklistene som tror de er en bil : Syklistene i Arendal og Grimstad opplever tøffe økter når de er ute og trimmer i veibanen. Ofte blir de skjelt ut av hissige bilister. (Foto: ) annonse DEBATT: Hvorfor velger enkelte å utsette seg selv for livsfare uten at det er noen som helst vettug grunn til det? 05.07.2018 kl 11:15 (Oppdatert 11:21)



At bilistene kunne tatt mer hensyn til syklister er hevet over enhver tvil, men lå oss nå fokusere på selve syklisten denne gang.

Det er merkelig med alle syklistene som «tror de er en bil» og sykler uten den minste hemning midt i bilveien, gjennom rundkjøringer som om de var en bil, svært ofte der hvor gang og sykkelveien ligger parallelt. Det å late som man er en bil, endrer ikke det sørgelige faktum at i et eventuelt sammenstøt med «en annen bil», så blir det et skrap i lakken på «bil nr 2», mens syklisten likegodt kan være død. Dette er ikke en fair fight!

Hvorfor velger enkelte å utsette seg selv for livsfare uten at det er noen som helst vettug grunn for dette? Jeg kan forstå at hvis du trener til Tour de France, så må du trene med topp ytelse og fart, noe som selvsagt ikke hører hjemme på gang og sykkelsti, men da har man heller ikke store problemer med å holde bilenes fart! Men hvis du trener for å frisk luft og trim, så har du absolutt ingenting i veibanen å gjøre! Hvis du velger å sykle litt saktere og tryggere, så trener du ditto lenger. Forbrenning og trimfaktoren blir akkurat like høy, og du kan sykle trygt og greit hjem til mor og barn (flest mannfolk her ja).

Du sykler ikke så fort som du tror, og det bør ringe en bjelle når køen hoper seg opp bak deg, og du blir sneiet av forbikjørende bilister! Skal du faktisk trene kondisjon, så spenn på deg løpesko og ta dette i et helt annet fora. Det burde etter mitt skjønn vært like forbudt å sykle i veibanen, der hvor sykkelsti finnes, som det er å kjøre bil i sykkelstien. Med mindre du faktisk er istand til å holde 50 der det er 50, og 60 der dette gjelder. Spør deg selv om det er fornuftig å risikere aldri å komme hjem overhodet, bare for å ta løypa di et par minutter raskere. Verdt risikoen? Det ville overraske meg om noen mente det. Hold dere på sykkelstien folkens, så får både bilister og syklister en tryggere og mindre irriterende hverdag.

Erik Myhre

Eydehavn