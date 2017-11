Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

FORNØYD: Tone Worren Kløcker og Kjell Pedersen sammen med syklist Magnar Selstø (i midten). (Foto: )

Sykkeltelleren i Strømmen i Arendal viste 9. november det magiske tallet. 10.11.2017 kl 20:27

Syklist nummer 75.000 i 2017. Tone Worren Kløcker i Sykkelbyen Arendal og Kjell Pedersen fra Statens vegvesen sto der for å gi heder og ære til syklisten som den dagen trosset regn og mørke og valgte sykkel som fremkomstmiddel til arbeidet. – Magnar Selstø var vår utvalgte, og han fikk sykkelbyjakke og buff, som takk for at han bidrar til at det er en mindre bil langs veien. Det skriver Tone Worren Kløcker i Sykkelbyen Arendal.

