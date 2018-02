Sykehuset: – Vi tok grundig feil. Hun var farlig for andre Beklager: Direktør ved klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, vil bruke konklusjonene i Fylkesmannens rapport som en tiltaksliste i forbedring av behandlingstilbudet. (Foto: ) annonse Sørlandet sykehus vurderte at jenta var «farlig for seg selv og ikke for andre», til tross for journalførte opplysninger om trusler mot andre personer. 07.02.2018 kl 14:44 (Oppdatert 07.02.2018 kl 14:44)

I Fylkesmannens tilsynsrapport får Sørlandet sykehus kritikk for mangelfull innhenting av informasjon om jenta som drepte på Sørlandssenteret.

Sykehuset har hele perioden vurdert og uttalt at «pasienten er farlig for seg selv og ikke for andre».

Fylkesmannen skriver i rapporten at det ikke framkommer hvordan opplysninger etter opphold fra Oslo universitetssykehus er vurdert. Basert på vurderinger derfra, og pasienten sin sykehistorie, mener Fylkesmannen at det skulle vært gjort vurderinger i forhold til voldsrisiko.

Raserte bolig

I rapporten står det videre at om episoder der jenta skal ha vært truende mot personale, skadet bilene til personalet, og rasert bolig.

– Endring av atferd og trusler mot andre står journalført, står det i rapporten.

– Fasiten fikk vi ved hendelsen på Sørlandssenteret. Det viste seg at pasienten var farlig for andre, sier Oddvar Sæther, direktør ved klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus.

– Hvorfor visste dere ikke dette?

– Hun hadde vært utagerende mot helsepersonell, men ikke mot menig mann. Den vurderingen viste seg å ikke være riktig, sier Sæther.

Beklager dårlig behandling

Fylkesmannen har konkludert med at Sørlandet sykehus har begått to lovbrudd: Sykehuset har ikke gjort en forsvarlig vurdering, og sykehuset har ikke gitt «Stina» (fiktivt navn) forsvarlig behandling.

Klinikkdirektør Sæther beklager dårlig utredning og behandling.

– Vi greide ikke å hjelpe Stina godt nok da hun var i behandling hos oss i ABUP. Det beklager jeg, sier Oddvar Sæther.

Han bedyrer at hendelsen og tilsynet skal få konsekvenser.

– Jeg kan love at vi selv skal være de sterkeste kritikerne av egen virksomhet framover. Vi skal også i langt større grad ha dialog med pasient- og brukerorganisasjoner som representerer barn og unge, de fremste fagmiljøer og andre som kan være viktige korrektiv til det vi skal tilby av utredning og behandling, skriver Sæther i en pressemelding.

Ifølge klinikkdirektøren at sykehuset er i befatning med flere unge mennesker med atferdsvansker.

– Økende antall unge voldelige

– Vi møter stadig flere unge mennesker med store atferdsvansker, som driver selvskading og forsøker å ta livet sitt. Et økende antall barn og unge er voldelige. I denne saken, som i flere saker vi står i, har ungdommene så mye uro rundt seg at det er utfordrende å lage et godt nok behandlingstilbud. Dette må vi bli langt bedre til, og vi har et stort ansvar for å utvikle helsetilbudene våre i takt med utviklingen i samfunnet, slik at vi blir bedre til å hjelpe dem som trenger det. Samarbeidet med andre omsorgspersoner og institusjoner som også skal ta vare på barn og unge med store utfordringer må bli tettere. I dag gjør vi ikke nok, og det vi gjør er ikke godt nok, sier Sæther.

– Tilsynet kommer etter en fatal hendelse, og viser at vi ikke er gode nok til å utrede og behandle unge som står i en svært vanskelig situasjon med komplekse lidelser. Det berører oss sterkt. Dette er en enorm påkjenning for familiene til jenta som ble drept, den unge kvinnen som ble skadet og jenta som drepte. Vi tenker først og fremst på dem. Selv om tilsynet beskriver svikt i tilbudet til én person, kjenner vi igjen utfordringer og mangler ved vår virksomhet generelt. Dette skal vi endre på. Vi skal bruke tilsynsrapporten som en aksjonsliste til hvilke forbedringer vi skal gjøre, så raskt som mulig. Vi har svært mye å lære av Fylkesmannens grundige kontroll av vårt arbeid, sier Sæther.

