Syk hval hadde 30 plastposer i magen 

FULLSTAPPET AV PLAST: Forskere fant 30 plastposer i magen på den syke hvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra i Hordaland. (Foto: Sotra brannvesen / NTB scanpix)

Forskere fant 30 plastposer i magen på den syke hvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra i Hordaland. 02.02.2017 kl 09:20

NTB Viltnemnda måtte lørdag avlive en syk gåsenebbhval som gjentatte ganger satt seg fast i grunt vann ved Sotra. Ifølge NRK var dette den første gåsenebbhvalen som har blitt dokumentert i Norge. Da forskere senere åpnet magesekken på dyret var det et trist syn. – Magen var helt fullstappet av plast. Rundt 30 plastposer i tillegg til en del småplast. Det er veldig trist, sier zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen. Ifølge kringkasteren var tarmsystemet i hvalen fullstendig tømt for næring og alt tyder på at hvalen har hatt det vondt. – Det er det ingen tvil om. Jeg tør ikke anslå hvor lang tid det har tatt før han har fylt opp magesekken med plastposer. I dette tilfellet har plastpartikler hopet seg opp og skapt en propp i systemet, sier Lislevand. Marin forurensning er et økende problem og ifølge FNs miljøprogram havner over åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig. (©NTB)