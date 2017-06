Svingte unna rådyr – endte i grøfta annonse Bilisten ble kjørt til lege for sjekk etter utforkjøringen i Valle. 28.06.2017 kl 07:40 (Oppdatert 07:43)

– Bilfører har svingt unna for å unngå å kjøre på et rådyr. Han bommet på rådyret, men traff grøfta, kommenterer operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter.

Politiet fikk melding om utforkjøringen på riksvei 9 nord for Flateland klokken 6.56. Nødetatene rykket ut, og personen som satt i bilen ble kjørt til lege for sjekk.