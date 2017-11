Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Suste forbi i 164 km/t – biljakt ble stoppet med et smell En Notodden-mann nektet å stoppe for politiet. Dermed ble det biljakt – som endte i et skikkelig smell. 11.11.2017 kl 16:21

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Varden En mann i 20-årene fra Notodden er tatt for råkjøring, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand og for å være i besittelse av mindre mengde narkotika, meldte Laagendalsposten lørdag. Vill fart på E18 Det var sent fredag kveld at en politipatrulje i Sande i Vestfold observerte en personbil i vill fart på E18 – 164 kilometer i timen. Patruljen la seg etter, men sjåføren hadde ingen intensjoner om å stoppe. Føreren tok av ved Grelland fra E18, mot Hvittingfoss. Avisen skriver at jakten fortsatte helt til sentrum av Hvittingfoss, der bilen endelig var nede i lav hastighet. Brukte politibilen – Da dultet politibilen borti ham for å forhindre ham i å kjøre videre, men han kjørte noen meter, og var borti en annen bil før han stoppet. Da ble han pågrepet, sier politiets operasjonsleder Torben Henriksen til Drammens Tidende. Ingen personer ble skadet under ferden. Mannen sitter nå i arrest i Drammen, melder Varden.

