Sunne damer flytter sammen ÅPNINGSFEST: Prana kafé flytter til Torggata og har fest sammen med Únwrapped som gjenåpner etter å ha vært stengt siden jul. Ida Aalvik i Prana Kafé ønsker velkommen til åpningsfest torsdag kveld. (Foto: ) KAFFE: På Tyholmen var det lite kaffe latte. Nå har Ida Aalvik anskaffet kaffemaskin og kan servere vegansk latte. (Foto: ) : (Foto: ) GOD HJELP: Ida Aalvik sereverer sine foreldre Mariann og Jostein Aalvik litt mat som takk for all hjelp til flytting og innredning. (Foto: ) UTVIDER: egan Elisabeth Sommer Strand tilbyr matvarer i løs vekt i tillegg til såpe og natrulig emballasje som hun hadde også tidligere. (Foto: LIV EKEBERG) : (Foto: ) annonse Prana Kafé flytter inn til sentrum og slår seg sammen med Unwrapped i Torggata i Arendal. Sunn mat både i naturlig emballasje og på frodige fat kan nå fås i samme lokale. 07.02.2018 kl 19:34 (Oppdatert 07.02.2018 kl 19:34)



Prana Kafé har i snart fem år tilbudt rawfood på Tyholmen. Nå finner du dem inne på fastlandet.

– Her kan folk ramle inn. På Tyholmen måtte du inn en port, gjennom en hage og opp en trapp. Selv etter fem år kom det kunder som sa de ikke ante vi fantes, forteller Ida Aalvik.

Onsdag kveld hadde hun fått hjelp av foreldrene Mariann og Jostein Aalvik til å rydde på plass slik at alt er klart til åpningsfesten torsdag kveld.

Klipper snoren

– Da kommer ordføreren og klipper snoren. Utover kvelden kan du bli bedre kjent med oss når vi presenterer oss og vårt konsept, forteller Ida.

Megan Elisabeth Sommer Strand startet Unwrapped i fjor, men stengte til jul. Nå gjenåpner hun butikken, denne gang med en rekke matvarer som kan kjøpes i løs vekt.

Tidligere var det såper, treleker og andre lite spiselige varer i butikken. Nå kan du få kjøpt havregryn, risgryn, makaroni og hva du måtte ønske, i løs vekt. Du kan ta med deg et tomt syltetøyglass eller annen gjenbruksemballasje og fylle de.

Null søppel

Mens Prana var sørlandets første raw food-butikk, er Unwrapped landsdelens første zero waste-butikk.

Megan var ikke i butikken da Agderposten var på besøk. Hun har tidligere fortalt Agderposten at hun bestemte seg for å starte en null-søppel-butikk da hun oppdaget at hun kjøpte ti ulike såper til å holde hjemmet rent og 10–20 prosent ekstra for en vare for emballasje som vi kaster.

– Vi kaster pengene våret rett i søpla, sa Megan i november.

Flere bedrifter

I Torggata holder Prana kafé og Unwrapped til sammen med flere små gründerbedrifter i lokalene hvor Jarle Match holdt til tidligere. Over tre digre etasjer kan bedriftene boltre seg.

– Tirsdag var det kurs i hvordan starte din egen kjøkkenhage. Det var stappfullt og det blir nytt kurs seinere. Da serverte jeg te og kaffe, forteller Ida.

Hun har bygget kjøkken i kjelleren og kjøpt seg kaffemaskin.

– Nå kan jeg servere latte laget med vegansk plantemelk, lokker hun.

agro@agderposten.no