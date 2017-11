Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Strømmen gikk to steder: Her ble E18 mørklagt MØRK E18: Slik så det ut på Stoa ved 18-tiden mandag. (Foto: Tipser) Nær samtidig som trafo-feilen på Myrene i Arendal, gikk også strømmen på deler av Stoa – E18 inkludert. 06.11.2017 kl 18:47 (Oppdatert 18:50)

Et tipserbilde fra 18-tiden viser hvordan E18 gjennom Stoa er uten veibelysning. Dette skyldes trolig en feil atskilt fra den som gjorde at nær 1.500 mistet strømmen i Arendal tidligere på mandag. – Feilen på Myrene skyldtes en kraftig kortslutning i en trafo. I tillegg kom det i samme tidsrom en annen feil mellom Bjorbekk kirke og Stoa, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Liv Refsnes i Agder Energi. – Det er sannsynlig at lysanlegget på E18 omfattes av den siste feilen, sier hun. Klokken 18.30 var totalt 39 kunder uten strøm, forteller Refsnes – vesentlig mindre enn de rundt 1.500 tidligere på dagen. Strømbruddet er imidlertid fortsatt merkbart for mange, ikke minst på motorveien. Også butikker på Stoa skal ha blitt mørklagt på mandag. På Myrene må trafoen skiftes ut, sier Refsnes. – 18 kunder tilknyttet trafoen kan vi ikke forsyne med strøm annenveis fra. Så for disse kan det fort gå noen timer, sier Refsnes i Agder Energi. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

