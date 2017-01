Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Streik kan lamme flytrafikken fra 5. februar Streik: Det er fare for streik i flytrafikken fra 5. februar. (Foto: NTB scanpix) Det er bakkemannskap organisert hos fagforeningen Junit som kan bli tatt ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Junit og NHO Luftfart om ny kollektivavtale, skriver Dagens Næringsliv. 24.01.2017 kl 18:17

Partene er innkalt til Riksmekleren 4. februar. Blir de ikke enige, kan det bli streik fra søndag 5. februar. Partene strides om lønns- og arbeidsvilkår – Ved konflikt tar vi ut medlemmer ved minst én flyplass i hver del av landet: i øst, sør, vest og nord, sier forhandlingsleder Bente Ørberg i Junit. Det er ikke kjent om Oslo lufthavn eller andre store flyplasser vil bli tatt ut i streik. – Det er for tidlig å si. Hvis det blir streik, vil deler av flytrafikken uansett bli lammet, sier hun. Bakkeansatte i LO-foreningen Handel og Kontor og YS-foreningen Parat, har blitt enig med NHO om ny kollektivavtale. Junit organiserer rundt 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser. De fleste medlemmene jobber hos Widerøe Ground Handling, men det er også medlemmer i SAS Ground Handling på Gardermoen og hos Aviator, som har bakkehåndtering for Norwegian. (©NTB)