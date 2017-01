Strand Hotel Fevik er solgt: – Det blir juvelen i samlingen, sier kjøper

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Inger Stavelin

Strand Hotel Fevik er solgt til den landsomfattende kjeden Classic Norway. 18.01.2017 kl 17:11

Inger Stavelin

Tarald Reinholt Aas

Det kom frem på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Classic Norway eier 16 hoteller og rorbuer i Norge og ekspanderer nå med kjøpet av Strand Hotel Fevik i Aust-Agder. – Strand Hotel Fevik blir juvelen i samlingen, sier styreleder i Classic Norway eiendom og Classic Norway drift Erik Berg. Selskapet overtar både hotelldriften og bygningene på stranda på Fevik. Et mål for selskapet er å komme opp i 20 til 25 «ikoniske hoteller» i løpet av få år, uttaler Berg. Hemmelig salgssum Kjøper og selger har blitt enige om å ikke røpe salgssummen. – Vi er møringer og ikke vant til å gi fra oss så mye penger. Selger mener nok å ha fått for lite. Vi mener vi ga litt for mye, sier Berg. – Så da regner vi med prisen er riktig. Dette er en god dag for oss, og kanskje en vemodig dag for selgeren. Strand Hotel Fevik de siste årene vært eid av Bunde Eiendom AS og Agnes Berntsen. Sistnevnte er også hotelldirektør. – Det eneste rette Berntsen mener salget vil løfte hotellet til nye høyder: – Det er det eneste rette, det som skjer nå, sier hun under pressekonferansen. I 2016 hadde hotellet 47,5 årsverk. På Agderpostens spørsmål om hvilken betydning salget vil få for de ansatte, svarer Berntsen: – Alle de ansatte fortsetter som før. De får nå nye muligheter til utvikle seg og dele kompetanse med alle de andre hotellansatte i kjeden. Strand Hotel Fevik er et av landets få gjenværende funkishoteller, og har siden 1937 fremstått «som et eksotisk fristed i skjærgården», for å sitere hotellets egenomtale. Roald Dahl var stamgjest på hotellet i mer enn 30 år. Derfor var det naturlig at Fevik-hotellet inviterte til en helg «i Roald Dahls ånd» for å markere forfatterens 100-års-jubileum. Ekspanderer Classic Norway AS ble etablert i 2003, da med kun to hoteller Hustadvika Gjestegård og Bjorligard Hotell. Det opplyser selskapet på egne nettsider. Classic Norway har etter det ekspandert både i og utenfor hjemfylket Møre og Romsdal ved å erverve seg hoteller som Håholmen Havstuer i Averøy, Valldal Fjordhotell på Nordmøre og Hotell Utsikten i Geiranger), samt flere rorbuer i Lofoten. Classic Norway er eid av Berg Invest AS, lokalisert på Nøisomhed i Molde.