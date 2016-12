Storutrykning til brann i Lillesand sentrum

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KRAFTIG BRANN: Det brenner i et bygg i Lillesand sentrum. (Foto: Vidar Fløde) BEGYNNER Å FÅ KONTROLL: Brannen er i et tidligere bakeri i Lillesand. I bakgrunnen Filadelfiakirken. (Foto: Vidar Fløde) UTE AV KONTROLL: Klokken 21.30 jobbet brannvesenet i herdig med å hindre brannen i å spre seg. (Foto: Vidar Fløde) SÅ BRANNEN: Tom Knudsen. (Foto: Vidar Fløde) Brannen er i et bygg som tidligere var bakeri, midt i den tette sentrumsbebyggelsen i Lillesand. 28.12.2016 kl 21:23 (Oppdatert 21:50)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Vidar Fløde

Tlf: 37 00 37 48 KBR Lillesand og Kristiansand har rykket ut på bygningsbrannen i Lillesand sentrum, som ble meldt kort etter klokken 21. – På grunn av den tette bebyggelsen i området har vi kalt ut store mannskaper, sier 110-operatør Anita Odberg til Agderposten. Klokken 21.30 melder politiet at det fortsatt ikke kontroll på stedet, og at det skal være spredningsfare. Et snaut kvarter senere begynner imidlertid slukningsarbeidet å få effekt, og brannen å komme under kontroll. Det er ingen folk inne i bygget, opplyser operasjonsleder i Agder-politiet. Uthus i brann Brannen er i det som kan betraktes som et uthus, sier Agderpostens journalist på stedet. – Bygget ligger midt mellom Lillesand Frikirke og Filadelfia, midt i sentrum. Det dreier seg om et uthus som i dag bare brukes som lager, men som tidligere var bakeri, sier Agderpostens journalist Vidar Fløde. BEGYNNER Å FÅ KONTROLL: Brannen er i et tidligere bakeri i Lillesand. I bakgrunnen Filadelfiakirken. Foto: Vidar Fløde Trodde det var fyrverkeri Et vitne, Tom Knudsen, sier til Agderpostens han først trodde han så fyrverkeri i sentrum. Det viste seg at det var hans families tidligere bakerieiendom som sto i flammer. Knudsen varslet så brannvesenet. SÅ BRANNEN: Tom Knudsen. Foto: Vidar Fløde Klokken 21.36 jobbet brannvesenet iherdig med å slå ned flammene inne i bygget, og å hindre brannen i å nå naboeiendommene. Kbr Lillesand og kr. Sand ut på bygningsbrann, Østregt. — 110 Agder (@110Agder) 28. desember 2016 Saken oppdateres annonse