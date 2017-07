Stort steinras i Valle - skal lete med hunder Stort skred: Slik ser fjellet ut i etterkant av raset lørdag formiddag. (Foto: Erlend Magnussen) annonse Like før klokken 11 lørdag formiddag gikk det et stort steinras i Nomelandsfjellet i Valle. 22.07.2017 kl 11:25 (Oppdatert 13:17)

Nødetatene er på stedet for å gjøre undersøkelser.

– Vi forsøker å verifisere at ingen er tatt av raset. Det kommer vi etter hvert til å gjøre med blant annet redningshunder. Vi kan ikke sende personer inn i området, fordi luftambulansen mener det er fare for nye ras, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker til Agderposten.

Ingen hus er tatt av raset og det vil heller ikke være nødvendig med evakuering. Fylkesvei 331 er derimot sperret på stedet.

Har søkt med helikopter

Ifølge Alsaker har raset et nedfallsområdet på rundt 100 kvadratmeter og en tykkelse/høyde på tre meter.

Ifølge luftambulansen som har saumfart området så har raset krysset en etablert klatrerute kalt Via Ferrata-løypen.

– Luftambulansen har søkt i nedslagsområdet. Det er foreløpig ingen tegn til at noen er tatt av raset, skriver Agder-politiet på Twitter.

– Helt uvirkelig

Geolog fra Geoteknisk Institutt er på vei til området for å gjøre nødvendige undersøkelser.

– De neste totre timene er det ikke mulig å gi oppdatering. Vi er inne i en transportfase, hvor geologene skal fraktes fra Telemark i tillegg til at det mye som skal forberedes, blant annet helikopter, sier kommunikasjonsjef Nicholas Lundgard i Geoteknisk Institutt.

Den berørte klatreløypa er etter alle solemerker ødelagt.

– Det er helt uvirkelig at det har gått et ras her. Heldigvis tyder ingenting på at det var folk i løypa da raset gikk, sier Arne Bakke, som er leder for Via Ferrata-løypen til fvn.no.

Han har geleidet mange turister opp fjellet, og konstanterer overfor avisa at raset betyr slutten på klatreløypa.

Skjedd før

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1052.

For nesten nøyaktig 70 år siden gikk det et lignende steinras i samme fjell.

Saken oppdateres.