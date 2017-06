Store politistyrker jaktet knivtyv på Sørlandssenteret KRISTIANSAND: Politiet pågrep knivtyven i Kristiansand sentrum litt over midnatt. Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Flere politipatruljer lette etter en mann som skal ha stjålet flere kniver på Sørlandssenteret. Mannen ble natt til torsdag pågrepet i Kristiansand sentrum. 21.06.2017 kl 21:36

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

– Vi leter etter en person som har stjålet flere kniver fra en butikk. Vi vet ikke hvor han er nå, men ønsker å få kontakt og kontroll på ham, sier operasjonsleder Eyvind Formo til Fædrelandsvennen.

Politiet fikk melding om tyveriet av knivene ved 20-tiden, men hadde klokken 21.30 ikke gått ut med informasjon om politijakten på Twitter.

- Ikke nødvendig å tømme senteret

Til Fædrelandsvennen sa operasjonsleder tidligere på kvelden at de ikke visste om knivtyven fortsatt befant seg inne på senteret, eller om vedkommende hadde kommet seg ut.

Det skal være politifolk ved alle senterets utganger. Også ambulanser er sendt til stedet.

– Politiet er på jakt etter en kjenning av politiet, og vi holder løpende dialog med dem. Vi bistår dem blant annet med overvåkningsbilder. Foreløpig er situasjonen vurdert til at det ikke er nødvendig å tømme senteret for folk, sier senterleder Ruben Storevold til Fædrelandsvennen.

Innleder etterforskning

Klokken 22.45 er ikke tyven pågrepet av politiet.

Politiet har lett og leter fortsatt etter mannen, men vi er i en nedtrappingsfase nå. Saken vil bli etterforsket videre, sier operasjonsleder Eyvind Formo til Agderposten.

- Hvorfor igangsatte dere en så stor aksjon for et tyveri?

- Vi ønsket ikke å ha en mann med kniv løs inne på Sørlandssenteret, sier Formo.

Han understreker at mannen ikke skal ha truet noen, men at politiet likevel vurderte det dit hen at det var nødvendig å sende flere patruljer til stedet.

- Politiet oppretter sak på forholdet, sier Formo.

Tatt i byen

Klokken 00.30 melder politiet at personen det ble søkt etter på Sørlandssenteret, tidligere på kvelden, er pågrepet.

Mannen ble pågrepet i Kristiansand sentrum.