Stor pågang hos Kirkens SOS i julehøytiden ensom: Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) Kirkens SOS besvarte 2.331 henvendelser i julen i år, noe som er litt flere enn i fjor. 29.12.2016 kl 08:23

– Vi er svært glade for at vi har vært tilgjengelige på telefon gjennom hele julen, sier generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOStil Dagen. Theis opplyser at fra 22. til 27. desember svarte Kirkens SOS på til sammen 2.331 henvendelser, noe som er vel 100 flere enn i samme periode i fjor. I snitt er dette 390 henvendelser per dag. I tillegg ble det besvart 126 chatter og 96 anonyme SOS-meldinger via Kirkens SOS' nettside i samme periode. Kirkens SOS, som betjener landets største krisetelefon, har hatt rundt 40 frivillige telefonvakter daglig i julen. – Vi hadde flest samtaler på lille julaften. Dette er nok for mange en vanskelig dag der høytiden nærmer seg. Flere opplever tanker og følelser som gjør at de gruer seg til julen eller er ensomme, sier Theis. (©NTB)