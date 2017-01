Stor økning i antall seksualforbrytelser Politistasjon: Det nye politihuset på Stoa i Arendal. annonse Det ble registrert 18 prosent flere sedelighetssaker i Agder i 2016, sammenlignet med 2015. 24.01.2017 kl 19:32



– Jeg er bekymret over at en stadig større andel av sakene dreier seg om overgrep på internett, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt på politiets egen nettside.

Tirsdag presenterte Agder politidistrikt statistikken for 2016. Denne viser at det på de fleste områder registreres en nedgang i kriminaliteten og færre straffesaker.

Men noen områder går stikk motsatt retning.

Økte med 18 prosent

Fra 2015 til 2016 ble det registrert en stor økning i antall sedelighetssaker i Agder politidistrikt.

Mens det i 2015 ble registrert 234 saker i våre to fylker, sted antallet til 276 saker i fjor. Det er en økning på nesten 18 prosent.

– I flere av de store sakene politidistriktet har jobbet med i år har barn blitt utnyttet seksuelt over nettet. I mange tilfeller forledes unge jenter og gutter til å sende bilder av seg selv hvorpå overgriper truer med å publisere dette hvis vedkommende ikke får mer. Kriminalitet på internett har ingen geografiske sperrer og sakene berører ofte mange barn spredt ut over store deler av landet. Dette krever samarbeid mellom politidistrikt på en helt annen måte enn tidligere, sier Lindeberg.

Flere voldtekter

I 2016 ble det anmeldt 72 voldtekter i Aust- og Vest-Agder, mot 62 i 2015.

De fleste voldtektene er såkalte «relasjonsvoldtekter» der offeret vet hvem gjerningsmannen er, opplyser politiet.

I 2016 ble det registrert 21.651 straffesaker i Agder politidistrikt, mot 22.880 i 2015.

– Trenden har vært nedadgående i flere år. Til sammenligning lå man for 10 år siden på godt over 26.000 saker per år, opplyser politidistriktet.

Voldsøkning

– Til tross for at vi er inne i en politireform så har det vært høy produksjon og stor grad av effektivitet i sakshåndteringen. Politidistriktet har også hatt flere krevende saker som har bundet opp store ressurser. Det er derfor ekstra gledelig at resultatene er gode. Spesielt gledelig er det at den registrerte kriminaliteten går nedover, sier Lindeberg.

Men ikke på alle områder er altså utviklingen positiv.

Antall registrerte voldsanmeldelser økte i 2016 med 11 prosent sammenlignet med 2015. Økningen er størst knyttet til de grove voldssakene, ifølge politiet.

I 2016 ble det registrert 144 alvorlige voldshendelser (kroppsskader) mot 124 i 2015.

Grov vold

– Vi har sett en nedadgående tendens på de grove voldssakene siden 2012. At tallet nå ser ut til å øke igjen må vi ta på alvor. Mye av sentrumsvolden er knyttet til utelivet i helgene og vi har i år igangsatt et prosjekt i Kristiansand som har som mål å fjerne de verste voldsgjengangere ved å ilegge disse et «varig» oppholdsforbud i Kvadraturen på tre måneder. Oslo har hatt gode erfaringer med dette, og vi forventer at dette vil ha en god effekt også hos oss, sier Lindeberg.

Antallet mindre alvorlige voldslovbrudd (kroppskrenkelser) holder seg stabilt med 772 saker i 2016 mot 774 i 2015.

Politidistriktet etterforsket fem drap i 2016.