Stor leteaksjon etter savnet 21-åring i Søgne annonse Politiet iverksetter søndag ettermiddag leteaksjon etter en savnet 21-åring i Søgne i Vest-Agder. 21.01.2018 kl 16:39 (Oppdatert 19:32)

- Vi igangsetter leteaksjon nå. Det er en 21-åring som er savnet i Søgne. Han ble sist sett på Høllen brygge i går, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen til Agderposten.

Sist sett på vertshus

På Twitter skriver politiet at den 21 år gamle mannen forlot restauranten på Høllen brygge i Søgne klokken 01.30 natt til søndag.

Røde Kors er også koblet inn i leteaksjonen.

- Politiet er på stedet med flere patruljer. Politihunder på vei samt Røde Kors, Norske redningshunder og redningsskøyte, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen.

Mange stiller opp

Politiet har, i samtykke med foreldrene, offentliggjort et bilde av den savnede på Twitter.

- Politiet ønsker tips på telefon 0200, sier operasjonsleder.

Fædrelandsvennen skriver at et femtitalls personer var samlet på Vertshuset Høllen Brygge klokken 17.30-tiden søndag ettermiddag, for å planlegge leteaksjonen.

200 frivillige

Blant dem er både familie og venner av 21-åringen, skriver Fædrelandsvennen.

Rundt 200 frivillige deltar i leteaksjonen. Det samme gjør redningsskøyta.