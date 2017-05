Stoppet, tatt og anmeldt for ruskjøring : Politi Illustrasjonsfoto (Foto: Tom Bucher Hansen) annonse To personer ble lørdag kveld tatt for ruskjøring i Arendal sentrum. 27.05.2017 kl 22:44

Det var klokken 21.37 lørdag bilføreren ble stoppet.

– Han anmeldes for kjøring i påvirket tilstand. Førerkortet ble beslaglagt, melder operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

En time tidligere ble en annen person stoppet og tatt – mistenkt for ruskjøring.

Også det skjedde i Arendal.

– Vi stoppet klokken 20.26 en bilfører for kjøring uten gyldig førerkort. Personen mistenkes også for å ha vært påvirket under kjøringen. Bilføreren anmeldes, opplyser operasjonslederen.