Stoppet av UP, og fikk litt å svare for Skiltene var falske. Det er mistanke om ruskjøring. Og hva med førerkortet? 10.10.2018 kl 20:01 (Oppdatert 20:44)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Bilisten som ble vinket inn av UP på riksvei 9 i Bygland rundt klokken 18.30, fikk litt å svare for.

– Fører anmeldes for kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og for å benytte falske kjennetegn, melder Agder-politiets operasjonsleder via Twitter.

Traff rådyr

Klokken 16.30 fikk politiet melding fra en bilist som hadde kjørt på et rådyr på RV9 ved Evje kirke.

– Rådyret løp videre, viltnemnda er varslet, opplyste operasjonsleder.

Kostbar prat

Les også om de mange bøtene for mobilbruk som ble skrevet ut tidligere på onsdag.