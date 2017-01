Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Stjerneskudd eksploderte i hendene STYGG SKADE: Jan Skau fikk andregrads forbrenning etter å ha tant på stjerneskudd. (Foto: Privat) Stjerneskudd: Da Jan Skau skulle tenne opp stjerneskudd på nyttårsaften pådro han seg andre grads forbrenning på flere fingre. Nå advarer han mot å la barn holde stjerneskudd. 03.01.2017 kl 12:52 (Oppdatert 13:26)

Ingmar Brokka Rike

Jan Skau fra Oslo forteller at episoden er det samme som skjedde med Lise Gjermundsen fra Arendal for fire år siden. Han advarer sterkt mot at barn får bruke stjerneskudd av samme typen. Skau forteller at han holdt flere stjerneskudd sammen da uhellet skjedde. Nå sitter han igjen med hele hånden innpakket i bandasje og 14 dagers sykemelding.