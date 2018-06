Stjålne bilskilter, vold mot politiet og drivende båt: Dette skjedde i Aust-Agder torsdag FLERE HENDELSER: Politiet har hatt litt å holde på med i Aust-Agder torsdag. (Foto: NTB scanpix) annonse Politiet i Aust-Agder har hatt litt å henge fingrene i denne torsdagen. 21.06.2018 kl 19:57 (Oppdatert 20:10)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Vi starter i Arendal torsdag formiddag, der politiet like før klokken 11 pågrep en mann som hadde laget bråk på legevakten.

Han hadde gjort skadeverk på stedet, og blir også anmeldt for vold mot politiet. Han ble satt i arrest og politiet oppretter sak.

Drivende båt

Torsdag ettermiddag rykket nødetatene så ut til Vatnebuvannet i Tvedestrand etter meldinger om drivende båt.

Etter undersøkelser ble både båt og båtfører gjort rede for.

Stjålne skilter

Like før 18.30 fikk politiet så beskjed om at to skilter var stjålet fra en bil natt til torsdag. Bilen sto parkert på Simonstad.

Registreringsnummer på skiltene som er stjålne er PC81859.

Kjørte fint

Fullt så dramatisk var det ikke i Valle. Der holdt UP fartskontroll torsdag, og kunne melde om at alle hadde kjørt fint og ingen fikk bøter.

ssbr@agderposten.no