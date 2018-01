Stenger Grimstadporten nesten dobbelt så lenge som planlagt Stenges: Grimstadporten stenges i elleve uker, ikke seks som først planlagt. (Foto: Bjørn Atle Eide) annonse I utgangspunktet skulle Grimstadporten på E18 stenges i seks uker. Nå blir det nesten dobbelt så lenge. 12.01.2018 kl 10:52 (Oppdatert 11:01)

Jørund Flaa

De omfattende rehabiliteringsarbeidene i Grimstadporten startet allerede i november. Til uken trappes arbeidet opp og tunnelen må stenges for all trafikk.

- Siden november 2017 har vi arbeidet blant annet med teknisk bygg på utsiden av tunnelen. Nå starter arbeidene inne i tunnelen og like utenfor tunnelmunningene langs E18, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

To perioder

I pressemeldingen opplyser veivesenet at tunnelen vil bli stengt i to perioder.

Periode 1: fra og med onsdag 17. januar klokken 22.00 og frem til og med 27. mars klokken 06.00.

Periode 2: fra og med tirsdag 3. april klokken 06.00 til og med mandag 16. april klokken 06.00.

Årsaken til at arbeidet deles opp i to perioder er avviklingen av påsketrafikken.

- Trenger mer tid

I utgangspunktet var det planlagt å stenge Grimstadporten, og dermed E18 mellom Arendal og Grimstad, i seks uker.

I pressemeldingen går det frem at det nå er lagt opp til stenging i 11 uker. Altså nesten dobbelt så lenge som først planlagt.

- Det er omfattende arbeid som skal utføres i tunnelen og vi trenger mer tid enn først antatt. men vi åpner tunnelen for å avvikle trafikken i påsken, sier byggeleder Steffen Køhler.

Grimstadporten vil være stengt døgnet rundt i de elleve ukene. Omkjøring blir via gamle E18, fylkesvei fra Temse - via Rykene og Helle - til Rannekleiv.

Dette skal gjøres

- Vi føler oss sikre på at det er nok med elleve uker. Skulle det være slik at det dukker opp noe underveis som gjør at ting tar mer tid enn planlagt, så vil vi i så fall ta det på nattestid. Det blir ikke aktuelt å helstenge mer enn de elleve ukene, sier byggelederen.

Oppgraderingen av Grimstadporten er en del av det nasjonale tunnelrehabiliteringsprosjektet. I Region sør er det 32 tunneler i dette prosjektet, hvorav E18 Grimstadporten er én av dem.

Noen av arbeidene som skal utføres er: