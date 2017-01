Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Steinras har løsnet på Vesterveien i Arendal STEINBLOKKER FALT NED: Steinraset gikk på Vesterveien rett før klokken 23 onsdag kveld. (Foto: Jon Andreassen) KOM DELVIS UT I VEIEN: Steinblokkene lå i grøfta da Agderpostens fotograf var på stedet. (Foto: Jon Andreassen) Politiet melder at at steinras har løsnet på Vesterveien ved Strømmen i Arendal onsdag kveld. 11.01.2017 kl 23:04 (Oppdatert 11.01.2017 kl 23:15)

Ingmar Brokka Rike

Ifølge politiet løsnet raset klokken 22.46 på Vesterveien like ved Strømmen i Arendal. - Det har løsnet et steinras som har kommet delvis ut i veien, skriver operasjonsleder i Agder politidistrikt. Vitner på stedet forteller til Agderposten at det ikke ligger stein ute i veibanen. Det er heller ikke meldt om trafikkproblemer på stedet. Politiet opplyser at Statens vegvesen er varslet.