Stein Gauslaa utnevnt til Ridder av 1. klasse

UTNEVNT TIL RIDDER: Tidligere sjefredaktør i Agderposten, Stein Gauslaa, døde lørdag. Gauslaa ble 68 år gammel. Dette bildet er fra januar i 2016. (Foto: Stein Harald Øigård) Redaktør Stein Gauslaa ble av H.M. Kongen utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden få uker før Gauslaa gikk bort. 11.01.2017 kl 15:24 (Oppdatert 15:27)

Ingmar Brokka Rike

Stein Gauslaa ble utnevnt for hans samfunnsgavnlige innsats. Gauslaa var orientert om utnevnelsen og han hadde takket ja til å motta ordenen. Stein Gauslaa døde brått av akutt sykdom lørdag 7. januar. Gauslaa var sjefredaktør i Agderposten fra 1996 til 2009. Deretter var han redaktør og kommentator. De siste årene har han jobbet med mange ulike prosjekter, blant annet hjertebarnet Arendalsuka.