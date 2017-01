Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Stein Gauslaa er død: – Nesten umistelig Erfaren pressemann: På denne tiden i fjor ryddet Stein Gauslaa et arbeidsliv ned i plastsekker etter 45 år som avismann på heltid. Her fotografert på kontoret i Agderposten. (Foto: Stein Harald Øigård) Stein Gauslaa Født i Arendal 27. oktober 1948, sønn av Astri og Einar Gauslaa.

Examen artium Arendal gymnas 1967.

Rekruttskolen på Trandum, så H.M. Kongens Garde 1967–68.

Eksamen Sagene off. lærerskole 1970.

Eksamen Norsk Journalistskole 1971.

Journalist Nationen, Oslo 1971–1974.

Programsekretær, korrespondent i København, vaktsjef NRK Dagsnytt, to-kanalutreder og stortingsmedarbeider NRK 1974–1982.

Redaksjonssekretær VGs politiske avdeling 1982–87.

Med i avisprosjektet «Idag» 1987.

Kort vikariat Stavanger Aftenblad, Oslo-kontoret, 1987.

Redaksjonssjef, senere redaktør Dagens Næringsliv 1990–1996.

Ansvarlig redaktør Agderposten, TVA, Radio P5, Arendal 1996–2003.

Konstituert radiosjef Kanal 4 Norge AS januar-juni 2003.

Ansvarlig redaktør Agderposten igjen juni 2003–oktober 2009.

Fra oktober 2009 redaktør/kommentator i Agderposten.

Informasjonssekretær i Finansdepartementet (perm fra VG) 1984–85.

Direktør i informasjonsavdelingen, Den Norske Bankforening 1988–1990.

Leder av Idrettsklubben Granes friidrettsgruppe og medlem Granes hovedstyre 1964–67.

Styremedlem Aust-Agder Unge Venstre 1965–67.

Leder av studentrådet ved Norsk Journalistskole 1970–71.

Styremedlem De Utdanningssøkendes Kontaktorgan 1970–71.

President, Stortingets presselosje 1985–87.

Nestleder styret i den nasjonale IPI-komité (International Press Institute) 1995–2007.

Leder av Rogaland og Agder Redaktørforening fra 1999 til 2003, nestleder 1997–99.

Nestleder Norsk Redaktørforening 2003-2007, leder 2007–2009.

Nestleder Norsk Presseforbunds hovedstyre 2006-2007, styremedlem 2003–2006 og 2007–2009.

Leder av valgkomiteen i AS Norsk Telegrambyrå 1998–2007.

Leder av styret for Kanal 4 Norge AS, 2002, styremedlem fra 2003–2004.

Leder av styret for Bokbyen forlag 2009-2013, nestleder 2006–2009 og fra 2013.

Medlem av Stortingets hovedkomité for Grunnlovsjubileet 2009–2014.

Medlem av Kringkastingsrådet 2011–2014.

Leder av Gabriel Scott Selskabet 2011-2013, redaktør av medlemsbladet Treskoposten fra 2013.

Leder av Gabriel Scott Selskabet 2011-2013, redaktør av medlemsbladet Treskoposten fra 2013. Tidligere sjefredaktør i Agderposten, Stein Gauslaa, døde lørdag. Gauslaa ble 68 år gammel. 09.01.2017 kl 07:11

Marit Elisabeth Strand

Marit Elisabeth Strand

Tlf: 37 00 37 33 Stein Gauslaa døde brått av akutt sykdom. Gauslaa var sjefredaktør i Agderposten fra 1996 til 2009. Deretter var han redaktør og kommentator. De siste årene har han jobbet med mange ulike prosjekter, blant annet hjertebarnet Arendalsuka. Arendalsuka – Stein var et enestående menneske. Arendalsuka hadde aldri blitt realisert uten Stein. Da han og jeg ble forent her i Arendal, ble vi gode venner og samarbeidspartnere, sier Øystein Djupedal, leder for programkomiteen i Arendalsuka og tidligere fylkesmann. – Stein hadde stor politisk kløkt, og et enormt kontaktnett. Han hadde tro på den politiske samtalen. Vi i Arendalsuka står i stor takknemlighetsgjeld til Stein. Uten han føles arbeidet fryktelig tungt, han er nesten umistelig. Men vi skal lage Arendalsuka i år også, og er godt i gang, sier Djupedal. – Satte spor Da Stein Gauslaa kom til Agderposten i 1996, begynte redaktørdøra å stå åpen. Alltid blid og imøtekommende, alltid fortellinger på lur, alltid paralleller til andre historier, alltid kunnskap om temaer vi kanskje aldri hadde tenkt vi skulle lære noe om, er beskrivelser som ble gitt av kolleger da Gauslaa ble takket av i Agderposten for et år siden. – Jeg hadde æren av å jobbe med Stein i nesten 20 år. De 13 årene han var sjefredaktør, var en spennende tid: Opplaget nådde nye høyder i år 2000. Digitale medier gjorde sitt inntog med lokal-tv og nettavis. Stein satte spor etter seg i en viktig periode for avishuset, sier Nils Kristian Gauslaa, administrerende direktør i Agderposten Medier AS. Stort kontaktnett Avisdirektøren viser til at Gauslaas yrkesliv i nasjonale medier som NRK, VG og Dagens Næringsliv, ga han et stort kontaktnett. – Hans evne til å lytte til, og snakke med andre mennesker, uansett bakgrunn, gjorde ham til en bemerkelsesverdig person. Det er trist at han har gått bort så altfor tidlig. Stein hadde masse oppdrag og gjøremål, og skulle også levere næringslivsstoff til Agderposten i 2017, sier Nils Kristian Gauslaa. – Stor inspirasjon Sjefredaktør og administrerende direktør i Agderposten, Øyvind Klausen, omtaler Stein Gauslaa slik: – Stein har alltid hatt en egen evne til å fokusere på det aller mest vesentlige, uansett hvilket tema det dreier seg om. I så måte har Stein alltid vært en stor inspirasjon for meg. Jeg har fulgt Stein gjennom hans spalter helt siden han var i Dagens Næringsliv på 90-tallet og senere i Agderposten, og denne evnen til å skjære gjennom og borre inn til kjernen er til stor inspirasjon. Markant pressemann Ifølge Klausen har Gauslaa satt dype spor etter seg i Agderposten. – Han var en markant pressemann med et brennende engasjement for journalistikken og stor nyhetsteft. Det var med stor sorg jeg mottok budskapet om Steins plutselige og uventede bortgang. Våre tanker går til Steins etterlatte, sier Klausen.