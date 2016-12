Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Stearinlys antente juledekorasjon mens familien sov

Huseieren våknet av røykvarsleren og fikk selv slukket branntilløpet i en juledekorasjon. 30.12.2016 kl 07:32

Jørund Flaa

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 Politiet fikk melding om branntilløpet klokken 04.40 natt til fredag. – Melding om brann i bolig i Hommedalskogen. Nødetatene er på vei, opplyste operasjonsleder på Twitter. - Stor røykutvikling Brannvesenet kunne melde at det var stor røykutvikling på stedet. – Det var en del røykutvikling. Det er et stearinlys inne i boligen som har antent en juledekorasjon. Beboeren har selv fått slukket branntilløpet, opplyser operasjonsleder Miriam Stausland. Tre personer lå og sov i huset da brannen brøt ut. Overfor Fædrelandsvennen opplyser politiets skadestedsleder Henning Hoddevik Tønnesen at faren i huset våknet av røykvarsleren. Ingen ble skadet – Brannen har oppstått i en juledekorasjon. Far i huset våknet av brannvarsleren, og gikk opp i loftstua hvor det brant i en juledekorasjon. Han gjorde alt rett og slukket brannen med et skumapparat før han kastet et brannteppe over, sier Hoddevik Tønnessen til avisen. Ingen av personene som befant seg i huset skal ha pådratt seg noen skader. Det er heller ikke synlige skader på utsiden av boligen.