Statsadvokaten vil ikke gjenåpne Baneheia-saken Baneheia: Statsadvokaten vil ikke starte ny etterforskning av drapene i Baneheia. (Foto: NTB scanpix) Statsadvokaten vil ikke starte ny etterforskning av drapene i Baneheia, etter å ha vurdert det såkalte mobilbeviset. 23.01.2017 kl 20:07

Arvid Sjødin, advokaten til drapsdømte Viggo Kristiansen, krevde i fjor sommer at Baneheia-drapene måtte etterforskes på nytt. Bakgrunnen var en ny rapport om den dømte kristiansanderens mobiltelefon opp mot basestasjoner – en rapport Sjødin mener utelukket at Kristiansen kunne ha vært på åstedet, skriver Fædrelandsvennen. Men nå har statsadvokat Dennis Danielsen konkludert med at han ikke finner grunn til å ta initiativ til gjenåpning av saken, noe Sjødin altså er sterkt uenig i. – Statsadvokaten og politiet opptrer som Donald Trump og lager en alternativ virkelighet, sier han. I sitt svar til statsadvokaten varsler advokat Sjødin at han nå vil gå videre til Gjenopptakelseskommisjonen. Stine Sofie Sørstrønen (8 år) og Lena Sløgedal Paulsen (10 år) ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring. Kristiansen nekter for å ha noe med drapene å gjøre. Jan Helge Andersen, som tilsto da han ble pågrepet, er dømt til 19 års fengsel. (©NTB)