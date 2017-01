Staten mener Breivik er mer ekstrem enn før 22. juli I RETTEN: Anders Behring Breivik (t.v.) hilser på regjeringsadvokat Fredrik Sejersted før ankesaken. Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Ankesaken starter i Skien fengsel tirsdag. (Foto: NTB scanpix) annonse Anders Behring Breivik er blitt styrket i sin høyreekstreme ideologi siden han ble dømt for fem og et halvt år siden, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. 10.01.2017 kl 14:28

NTB

– Før 22. juli var Anders Behring Breivik Norges farligste mann. Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.

– Men han er styrket i sin høyreekstreme tro. Han er fortsatt høyreekstremist.

Ankebehandlingen startet tirsdag ettermiddag. Sejersted vektla sterkt Breiviks evne og vilje til å handle voldelig ut fra denne ideologien.

Forut for terrorhandlingene 22. juli 2011 utviste Breivik en eksepsjonell evne til å handle og opptre fordekt. Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk «den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie», poengterte regjeringsadvokaten.

Ressurser

– Breivik soner under det strengeste sikkerhetsregimet som noen innsatt noen gang har været underlagt i norsk rett. Noe annet ville vært uansvarlig, sa Sejersted.

Regjeringsadvokaten sa videre at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene.

Han beskrev videre Breivik som Norges mest ressurskrevende fange.

– Han soner på mange måter under bedre forhold enn andre fanger for å kompensere for at han ikke har kontakt med medfanger. Det er meget langt fra menneskerettsbrudd, sa Sejersted.

– Krenkende atferd

Da Breivik ankom ankesaken tirsdag gjorde han igjen nazihilsen. Dommer Øystein Hermansen ba Breivik om å ikke gjenta nazihilsenen.

– Det er krenkende atferd overfor rettens verdighet og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger, sa Hermansen.

Det var den samme hilsenen Breivik gjorde da saken var oppe i Skien i mars 2016. Den terrordømte 37-åringen har omtalt håndbevegelsen som «en norrøn hilsen».

Også i 2016 ba dommer Helen Andenæs Sekulic Breivik om ikke å gjenta håndbevegelsen. (©NTB)