Start krever oppreisning etter påstått krenkelse ANGRIPER KRITER: Starts administrerende direktør, Einar Øgrey Brandsdal, vurderer sak mot Teddy Moen som uttalte at Start hadde solgt sjela si. (Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix) Start-direktør Even Øgrey Brandsdal mener Trenerforeningen og Teddy Moen har krenket hvert eneste medlem i klubben og krever i det minste en personlig unnskyldning. 17.11.2017 kl 09:50



«Start har solgt sjela si mange ganger, og gjorde det også i sommer, da et nytt AS ble opprettet», sa Teddy Moen i Trenerforeningen (NFT) da Steinar Pedersen var ferdig som hovedtrener for de gule og svarte.

Han refererte til klubbens nye eiere som har bakgrunn fra gamblingindustrien.

Nå har Start engasjert advokat, skriver fvn.no.

For Even Øgrey Brandsdal mener han blir provosert både personlig og på vegne av klubbens medlemmer av uttalelsen.

– Å selge sjelen sin er et uttrykk for at man gir fra seg noe til den mørke og onde siden for egen vinning. Samtidig gir han uttrykk for at kommersielle aktører ikke er noe som hører hjemme i norsk fotball. Moen går til angrep på hele dualmodellen, som egentlig store deler av norsk fotball er bygd opp under. Ironisk nok så er det nettopp kommersielle aktører som dekker lønna til NFT sine medlemmer, sier Brandsdal til avisen.

Det gjør ikke saken bedre for Start at Trenerforeningen har stilt seg bak uttalelsene til Teddy Moen, som er daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening.

Ifølge Fædrelandsvennen mener Brandsdal at Moen i det minste må komme med en personlig beklagelse til alle klubbens medlemmer. Samtidig vurderer advokaten rettslige skritt fordi omdømmet til klubben er skadet.