Stanset mann som manglet "alt"

30-åringen som ble stanset av politiet i Grimstad tirsdag morgen skulle aldri satt seg bak rattet.

24.01.2017 kl 12:50 (Oppdatert 13:07)

Frank Johannessen

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

Kjøreturen på Gjærbrøndveien klokken 9 om morgenen endte brått da politiet oppdaget bilen mannen kjørte. For den var påsatt skilter fra en annen bil som skulle vært avskiltet for lenge siden, ifølge politiet. I tillegg manglet han et gyldig førerkort, og dermed en god grunn til å sitte bak rattet. Saken blir etterforsket videre.

Hærverk

Klokken 09.06 fikk politiet melding om at en vaskehall i Lillesand hadde fått en stein gjennom et vindu i løpet av natten. Også dette blir sjekket videre.

Påkjørt dyr

Klokken 11.26 ble det meldt om et påkjørt rådyr ca. 1 km. sør for Bygland sentrum. Rådyret ble avlivet på stedet, bilen fikk lettere skader, melder politiet.