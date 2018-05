Stakk fra kontroll - tatt uten førerkort annonse Bilføreren mistenkes også for å ha kjørt i ruset tilstand. 11.05.2018 kl 14:48

Silje Bratland Roksvåg

Det var fredag ettermiddag at politiet kom over bilisten like ved Lillesand sentrum.

Politiet forsøkte å stanse bilen, men føreren forsøkte å unndra seg kontroll. Vedkommende ble stanset etter kort tid.

- Fører har ikke gyldig førerkort og mistenkes også for kjøring i ruset tilstand, opplyser politiet på Twitter.