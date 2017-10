Stakk av med gigantsum i lotto

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822 De syv røde og hvite kulene trillet dessverre ikke Aust-Agders vei. Det var nemlig en person fra Nordland som stakk av med superpremien på 14 millioner kroner. Lotto-maskinen på Hamar sendte ut disse syvtallene: 6 - 8 - 17 - 21 - 22 - 29 - 33. 8 var det sist uttrukne tallet og gjorde én Lotto-spiller til millionær. Hadde det siste tallet i stedet blitt 5, ville vi derimot fått seks vinnere med sju rette. - Små marginer, skriver Norsk Tipping på sin hjemmeside. Spillselskapet har foreløpig ikke kommet i kontakt med den heldige vinneren.

