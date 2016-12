Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Stadig flere unge på antidepressiver ØKER: Bruken av antidepressiva øker blant unge i Norge. (Foto: NTB scanpix) Antall brukere av medisin for depresjon, søvnvansker og AHDH i aldersgruppen 20 til 29 år har økt med 50 prosent fra 2005 til 2015. 28.12.2016 kl 10:48

Tall fra Reseptregisteret viser at på ett tiår økte antall brukere av antipsykotisk medisin, såkalt psykofarmaka, med nærmere 24.000 brukere. Økningen er på 50,2 prosent, skriver Khrono. I fjor var det over 71.000 brukere av antipsykotisk medisin i aldersgruppen 20 til 29 år. Økningen er størst i bruken av ADHD-medisin, som har økt med 318 prosent – men samtidig er det færrest brukere av denne typen medikamenter. Over 30.000 personer i alderen 20 til 29 brukte antidepressiver i fjor, en økning på 39 prosent fra 2005. For sovemedisin og beroligende midler er økningen også på 39 prosent til nærmere 33.000 brukere. – Utviklingen er bekymringsfull. Vi er ikke motstandere av medisiner, men dette er foruroligende dersom antidepressiver blir førstevalget for behandling, når førstevalget burde være samtale og oppfølging, sier kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom til Khrono. (©NTB) annonse