Stadig flere eiendomsmeklere i Norge megler: Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) Siden 2009 er det blitt nesten 1.400 flere eiendomsmeklere her i landet, og de må jobbe hardere for å kapre kundene. 29.12.2016 kl 08:23

– Det blir stadig mer konkurranse og færre oppdrag per mekler. Nå er det ikke uvanlig at det er tre til seks meklere som konkurrerer om samme oppdrag, sier Caroline Ephraim, som er eiendomsmekler i Oslo til Klassekampen. I 2009 var det 2.048 godkjente eiendomsmeklere i bransjen, mot 3.439 eiendomsmeklere ved starten av 2016. Konkurransen gjør at eiendomsmeklerne er nødt til å satse på dyre og sentrale lokaler for å synes. – Det er veldig viktig å fange kundens oppmerksomhet. På 1990-tallet ble vinduslokalene brukt til å markedsføre boliger til salgs, mens de i dag er viktigst for å vise lokal tilstedeværelse, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge, til avisen. Ephiram har jobbet som eiendomsmekler siden 2009, hun forteller at det er vanskeligst for de unge, nyutdannede å komme seg inn på markedet. – Man starter på null og tjener ikke penger før man begynner å selge. I begynnelsen får man derfor gjeld på grunn av forskudd på lønn, og de fleste kommer også fra dyre studier. Det er utrolig kjedelig at man utdanner seg til arbeidsledighet. (©NTB)