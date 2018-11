Spurven var likevel ikke en spurv FLY: Opp og plukke bær. (Foto: Jarle I Kvam) PAUSE: Godt med en pust i greina også. (Foto: Jarle I Kvam) Det gikk litt i ball for Måkulf. 29.11.2018 kl 10:09 (Oppdatert 10:31)

Fugler

Dette skrev vi på Sideblikk i papiravisen torsdag morgen: «Ikke akkurat grå og kjedelig. Først tenkte vi «ørn», men så er den jo gråaktig, da – og selvfølgelig mye mindre, denne lille skjønnheten som naturfotograf Jarle I. Kvam har foreviget her. Ja, det er faktisk gråspurv som koser seg med høstrøde bær. Bildene ble tatt i Kittelsbukt for et par uker siden. Man kan komme tett på naturen også i bynære strøk.»

Hemmelig ornitolog

Men så var det faktisk ikke gråspurv.

Fra hemmelig nummer før morgengry, fikk Agderposten-redaksjonens fugleekspert, Tarald Reinholt Aas, sms fra det han kaller en «ornitolog som helst opererer i det skjulte».

Denne hemmelige innsender skriver: «Forrige dagen var det vel avbildet en toppmeis på Facebook som ble benevnt gråspurv. På siste side i Agderpostens i dag er det gråtrosten som er blitt til gråspurv».

– Grått er grått, tenkte Sideblikks flygende maskot, Måkulf, og forvandlet fort trosten til en spurv.

Ornitologikunnskapene til vår måkevenn er visst ikke helt på topp.

Beklager til alle troster, dette er ingen spurv, men selvfølgelig en vakker gråtrost.

Naturfotograf Jarle I. Kvam fra Tromøy har fortsatt tatt bildene.

Spiser bær tidlig

En dame fra Grimstad har også engasjert seg. Hun kan fortelle at småfuglene spiser opp bærene tidligere enn vanlig i år.

Hun lurer på om det kan ha noe med tørr sommer og lite bærtilfang å gjøre ...

Vår fugleekspert vet ikke om dette kan stemme, men det gjør kanskje andre?

I så fall kan du gjerne kontakte oss via sideblikk@agderposten.no eller Sideblikks nettside.

irene@agderposten.no