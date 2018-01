Sørlandsjente angivelig voldtatt i Ålborg LETER: Politiet i Ålborg leter etter en mann i forbindelse med en angivelig voldtekt natt til første nyttårsdag. (Foto: Nordjyllands Politi) annonse Politiet i Ålborg etterforsker en angivelig voldtekt etter at en 19 år gammel jente fra Sørlandet ble overfalt natt til første nyttårsdag. 01.01.2018 kl 10:29 (Oppdatert 13:12)

Vaktsjef Henrik Beck ved Nordjyllands Politi sier til Agderposten at jenta traff på gjerningsmannen i Jomfru Ane Gade og at de håper å identifisere ham i løpet av dagen.

– Hele gaden er videoovervåket. Jenta har fortalt at hun møtte mannen utenfor et av utestedene der. Hennes mobil var i ferd med å gå tom for strøm, og denne mannen skal ha gitt inntrykk av at han kunne hjelpe henne. Hun gikk derfor med ham, forteller Beck.

I havneområdet skal mannen ha overfalt kvinnen. Hun ble ved 02.55-tiden funnet delvis avkledd i havneområdet like nedenfor Jomfru Ane Gade.

– Det er snakk om en mann av utenlandsk opprinnelse i begynnelsen av 20-årene. Vi har søkt med hunder i området, men foreløpig er ingen pågrepet. Nå skal vi bruke dagen på å gå gjennom videomaterialet fra området, så håper vi det gir oss mer å gå etter, sier Beck.

Kvinnen er ifølge vaktsjefen fra et tettsted i Vest-Agder.

